Üreticilere ‘tarım sigortası’ uyarısı

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, üreticilere ‘tarım sigortası’ yaptırmaları çağrısında bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürü Mustafa Doyurucuoğlu, devlet destekli tarım sigortasında 2017 yılı üretim sezonunun başlamış olması sebebiyle tarım sigortasının avantajlarına ve sistemdeki yeniliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Doyurucuoğlu, üreticileri ‘Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlarını güncelleyerek, tarım sigortalarını yaptırmaları konusunda uyardı.

2005 yılında çıkarılan 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu’yla uygulamaya geçen devlet destekli tarım sigortaları ile sigorta yaptıran üreticilerin, tabii afetler karşısında yüksek risk altında tarımsal varlıklarının doğal afetlere karşı güvence altına alındığını ve ürünlerde oluşan hasarların Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından karşılandığını ifade eden Mustafa Doyurucuoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak, üreticilerin mağdur olmamaları için, kooperatiflerinde görevli, konusunda tecrübeli teknik personelle, tarım sigortası poliçelerinin kabulünden hasar ödemelerine kadar her aşamada destek verdiklerini, tarım sigortasının önemini ve avantajlarını her fırsatta üreticilere anlattıklarını ifade etti.

Doyurucuoğlu, “Tarım sigortası yaptırmakla, üreticilerimiz, devletimizin sunduğu birçok destekten de faydalanma fırsatı elde ediyor; ilk olarak sigortanın yapılması aşamasında yüzde 50 ila 67 oranında değişen poliçe prim desteğinden, akabinde kooperatiflerimizden kullandıkları kredilerin faizlerinde yüzde 25 ila yüzde 100 oranında indirimden ve tabii afetler nedeniyle yapılan borç ertelemelerinden yaralanabiliyor. Yani çiftçilerimiz tarım sigortası yaptırmakla, hem prim desteği, hem faiz desteğinden yararlanıyor, bu sayede yapılan poliçeler için para ödememiş, hatta daha az faiz ödedikleri için kazançlı bile çıkıyorlar” dedi.



“2016 yılında 3 milyon 500 bin TL hasar ödemesi yapıldı”

Doyurucuoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği olarak dolu, don, fırtına, sel gibi doğal afetler sonucunda zarar gören çiftçilere, kooperatifleri vasıtasıyla 2016 yılında 3 milyon 500 bin TL ve son üç yıl içinde ise 26 milyon TL hasar ödemesi yaptıklarını kaydetti.



Tarım sigortasında 2017 yenilikleri

Mustafa Doyurucuoğlu şu bilgileri verdi: “2017 yılında uygulamaya giren kuraklık verim sigortası ile kuru tarım alanlarında kuraklık başta olmak üzere, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları Tarım Sigortası kapsamına alındı ve bu poliçelerde de toplam sigorta primine yüzde 60 devlet desteği bulunmaktadır. 2017 yılında Tarım sigortaları sisteminde yapılan değişiklikle beraber büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan hırsızlık ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları ölüm riski sigorta kapsamına alınmıştır. Bunun yanı sıra, meyve ağaçları ve asmaların kendileri ile fidanları dolu, yangın, fırtına, hortum, heyelan, deprem, sel ve kar ağırlığı riskleri nedeniyle, kiraz da yağmur riski dolayısıyla sigorta kapsamına girmiştir.”



“Kooperatiflere ortak olun, avantajlardan faydalanın”

Tarım sigortasındaki yeniliklerle sistemin kapsamının genişletildiğini, tarım sigortası ile çiftçilerin karlı hale gelip, ürünlerini ve yıllık gelirlerini garanti altına aldıklarını ifade eden Doyurucuoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri olarak en önemli amaçlarının ortaklarının ekonomik gelir seviyelerinin artırılmasına katkıda bulunmak olduğunu, zor şartlarda üretim yapan çiftçilere, gübre, motorin, yem, tohum, zirai ilaç, kömür, tarımsal alet ve makine, damlama-sulama-sera malzemeleri, gıda maddeleri gibi her türlü tarımsal girdileri uygun fiyat ve koşullarda temin ettiklerini, ziraat mühendisleri vasıtasıyla teknik destek sağladıklarını, üreticilerin tarımsal varlıkları yanında tüm varlıklarının sigorta işlemlerini yaptıklarını, devletin sağladığı desteklerden faydalandırmaya çalıştıklarını dile getirdi. Doyurucuoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sağlanan avantajlardan faydalanmak için üreticilere en yakın Tarım Kredi Kooperatifi’ne ortak olmaları konusunda çağrıda bulundu.