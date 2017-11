Edinilen bilgiye göre, Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Kasım’da düzenlenen operasyon kapsamında aranan ve firarda olduğu öğrenilen İ.H.K. adlı şahıs için polis çalışma başlattı. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa yaptıkları çalışma sonucu İlkadım ilçesinde bir eve düzenledikleri operasyonda İ.H.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Örgüt tarafından ’gaybubet evi’ olarak kullanıldığı ileri sürülen evde bulunan E.T. adlı kadın da gözaltına alındı. E.T. adlı kadının FETÖ’den Uşak polisi tarafından arandığı ortaya çıktı. E.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.