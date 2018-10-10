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Üst geçitte intihar teşebbüsü

Samsun’da bir şahıs üst geçitten atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Samsun'da bir şahıs üst geçitten atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu.


Olay, saat 17.00 sıralarında Canik ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Samsunspor Kulübü karşısında bulunan bir üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 50 yaşındaki C.T. isimli şahıs üst geçitten kendini aşağı atarak intihar teşebbüsünde bulundu. Asfalt yola çakılan C.T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil ambulansı ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şansın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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