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08 Haziran 2018 12:15

Usta: “MHP ülkenin menfaatini düşünen bir siyasi partidir”

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, MHP’nin kısa dönem siyasi çıkarlarla hareket eden bir parti olmadığını, ülkenin menfaatini düşünen bir siyasi parti olduğunu söyledi.

Usta: “MHP ülkenin menfaatini düşünen bir siyasi partidir”

08 Haziran 2018 12:15


Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Erhan Usta, Kavak esnafıyla bir araya geldi. Esnafları gezip Cumhur İttifakı’nı anlatan Usta, Milliyetçi Hareket Partisi için de milletvekili seçimlerinde destek beklediğini ifade etti.


Usta, iftar yemeği için MHP Kavak İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Usta, “Milliyetçi Hareket Partisini daha önce iyi anlayamayanlar, 15 Temmuz’dan sonra artık daha iyi anlamışlardır. MHP kısa dönem siyasi çıkarlarla hareket eden değil, milletin menfaatini ülkenin menfaatini düşünen bir siyasi partidir” dedi.


İftar programının ardından Havza’nın Şeyler, Çelikalan, Erikbelen ve Belalan Mahallelerine ziyarette bulunan Erhan Usta, kendisine gösterilen yoğun ilgi karşısında kalabalığa bir miting düzenledi. Kalabalık karşısında duygulandığını belirten Usta, "İnşallah 24 Haziran seçimleri sonrası bize güvenip, oy verenlerin güvenlerini ve isteklerini boşa çıkarmayacağız. Biz sonuna kadar sizlerin yanındayız, sizleri mahcup etmeyeceğimizden şüpheniz olmasın. Siz yeter ki milletvekili seçimlerinde mührü üç hilale basın” ifadelerini kulandı.




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