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06 Haziran 2018 12:23

Usta’dan birlik ve beraberlik vurgusu

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, “Tarihe baktığımızda Türk devletleri hep içeriden yıkılmıştır.

Usta’dan birlik ve beraberlik vurgusu

06 Haziran 2018 12:23

O nedenle içerideki birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekmektedir" dedi.


Erhan Usta, baba ocağı Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Havza’da halkın sıkıntılarını dinleyen Usta, "İnşallah daha güçlü bir şekilde Meclise girerek Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu reformların çıkmasına katkı vereceğiz” ifadelerini kulandı.


Havza’dan sonra 19 Mayıs ilçesine geçen Erhan Usta, esnaf ile bir araya geldi. Usta, "Terör ile mücadele içeride ve dışarıda devam etmektedir. Bu mücadelede birlik ve beraberliğimizi sağlayamazsak yenik düşeriz. Tarihe baktığımızda Türk devletleri hep içeriden yıkılmıştır. O nedenle içerideki birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekmektedir" diye konuştu.


Usta, İlkadım ilçesinde bulunan kafe ve kahveleri de ziyaret ederek 24 Haziran seçimleri için halkın desteğini istedi.




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