Ustalar döşüyor, hırsızlar çalıyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaatın 11 gün içinde ikinci kez elektrik kabloları çalındı.

Olay, İshaklı Mahallesi Eski Şube Caddesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir inşaatta dairelere döşenen iç tesisat kabloları gece henüz kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar tarafından sökülerek çalındı. Sabah inşaata gelen çalışanlar dairelere yeni döşedikleri iç tesisat elektrik kabloların çalındığını fark ederek olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler inşaatta yaptıkları inceleme sonunda 8 daireli inşaatın bazı dairelerinde tesisat kablolarının sökülerek çalındığını tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kablo hırsızı veya hırsızlarını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Aynı inşaatta 11 gün önce de 8 daireye döşenen iç tesisat kabloları sökülerek çalınmıştı. İkinci hırsızlık olayıyla birlikte zararın toplam 12 bin liraya ulaştığı öğrenildi. İnşaat çalışanları ise hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyerek "Biz döşüyoruz, onlar çalıyor" diye tepki gösterdi.