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22 Mayıs 2018 16:14

Usule uymayan gıda işletmelerine ceza yağdı

Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nail Kırmacı, 2018 yılı Mayıs ayına kadar denetledikleri 6 bin 549 gıda işletmesine toplam 232 bin 590 TL idari para cezası uyguladıklarını söyledi.

Usule uymayan gıda işletmelerine ceza yağdı

22 Mayıs 2018 16:14


Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesince yürütülen gıda denetim hizmetlerinin, Ramazan ayı nedeniyle sıklaştırıldığını belirten Nail Kırmacı, gıda denetimlerinin halkın sağlığı için çok önemli olduğunu vurguladı.


2017 ve 2018 yılındaki gıda denetim cezalarını açıklayan Kırmacı, “İl ve İlçe müdürlüklerimiz, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu doğrultusunda gıda işletmelerine yönelik gerek rutin olarak gerekse ihbar ve şikâyet üzerine denetim ve kontrolleri titizlikle yürütmeye Ramazan ayında da devam etmektedir. Öncelikle 2017 yılına baktığımızda; Samsun ili genelinde bulunan 11 bin 124 adet gıda işletmesinde 16 bin 533 denetim yapılmış ve 143 adet idari para cezası kararı karşılığında toplam 968 bin 572 TL idari para cezası uygulanmıştır. 2018 yılına geldiğimizde ise geride bıraktığımız Nisan ayı sonuna kadar 6 bin 549 gıda işletmesi denetlenmiştir. Bu denetimler neticesinde, 35 adet idari para cezası kararı karşılığında toplam 232 bin 590 TL idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan bu denetimlerde, bin 32 adet gıda numunesi alınmıştır. Analizi yapılan gıda numunelerinden 916 adet numune gıda mevzuatına uygun bulunmuş, 20 adet numunenin analiz sonucu ise gıda mevzuatına aykırı bulunarak idari para cezası uygulanmıştır. 69 adet numunenin ise sonucu beklenmektedir. Vatandaşlarımız tarafından 2018 yılı içerisinde Alo 174 Gıda hattına yapılan ihbarlar neticesinde 259 bildirim alınmış olup, yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi sonucunda 12 işletmeye idari para cezası uygulanmıştır” dedi.


Yapılan denetimlerde vatandaş ihbarlarının da çok etkili olduğunu vurgulayan Kırmacı, “Yılın ilk çeyreğindeki bu gıda denetim faaliyetleri, içinde bulunduğumuz Ramazan ayı nedeniyle, halkımızın sağlıklı gıda temini sağlamak için (İl Hıfzıssıhha Kurulunun 26.04.2018 tarih ve 04 No’lu kararı da göz önünde bulundurularak) ilimiz genelinde başta pastaneler, fırınlar ve tatlıcılar olmak üzere, tüm gıda işletmelerinde sıkılaştırılarak devam etmektedir. Bu noktada bir kez daha, Alo Gıda 174 aracılığıyla vatandaşlarımızdan ihbar ve geri dönüşleri beklediğimizi hatırlatmak isteriz. Çünkü sonuçta en iyi denetçi tüketicinin kendisidir. Bu vesileyle vatandaşlarımızın mübarek Ramazan ayını tebrik eder, önümüzdeki Ramazan Bayramına birlik ve beraberlik içinde ulaşmayı temenni ederim” diye konuştu.




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