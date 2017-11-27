‘Üşüyen Çocuk Kalmasın’ isimli yardım kampanyası ve çocuk şenliği etkinliğinin startı ise Vezirköprü’ye bağlı Tahta Köprü Mahallesi’nden verildi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının Halk Oyunları, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin, velileri, gönüllüler ve hayırseverler tarafından başlatılan yardım kampanyası, gönülleri ısıttı.

Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezinin de katkı verdiği kampanya kapsamında kısa sürede kırtasiye malzemelerinden botlara, kabanlardan pantolon ve kazaklara, çorap, atkı ve eldivenlerden iç çamaşırlara kadar 450 öğrenciyi sevindirecek çeşitli giyim malzemeleri toplandı.

Etkinlik öncesinde Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner’i makamında ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Halk Oyunları Bölüm Şefi İzzet Kol, kampanya hakkında bilgi verdi. Ardından ‘Üşüyen Çocuk Kalmasın’ isimli yardım kampanyası ve çocuk şenliği etkinliğinin kış mevsiminin çetin geçtiği Vezirköprü’nün 2 bin 171 nüfuslu Tahta Köprü Mahallesi’nde yapılması kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın da büyük önem verdiği Samsun’a 173, ilçeye ise 53 km uzaklıktaki Tahta Köprü Mahallesi’nde ulaşan gönüllüler, öğrenciler tarafından coşkuyla karşılandı. Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Ahmet Ayan önderliğindeki konservatuvar gönüllü heyeti, ilk ve ortaokul öğrencilere pamuk şeker ikram etti. Ardından şişirilen balonlar, öğrencilere dağıtıldı. Kıyafetlerini öğrencilere kendi elleriyle giydiren gönüllüler, onlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Mutlulukları gözlerinden okunan öğrenciler ile velileri, kendilerine el uzatan herkese teşekkür etti. Konservatuvar Halk Oyunları Bölüm Şefi İzzet Kol, tüm hayırseverleri kampanyaya katılmaya davet etti. Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürü Ahmet Ayan ise hem kampanyanın hem de etkinliğin hayırlı şekilde sonuçlandığını kaydetti. Velilerin ve hayırseverlerin hareketi ile başlayan yardım seferberliğinin büyük ses getirdiğini ifade eden Ayan, ilerleyen zamanlarda benzer yardım kampanyası ve çocuk şenliğini diğer ilçelerde de yapmayı planladıkları bilgisini vererek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Taşımalı eğitim verilen Tahta Köprü İlk ve Ortaokulunda 303 öğrenci eğitim görüyor. 9 derslikli okulda, 11 öğretmen çocukları geleceğe hazırlıyor. İlçenin en uzak köyü olmasına rağmen okul başarılarıyla dikkat çekiyor. 2012 yılında Kavak ilçesinde yapılan okuma yarışmasında 6’ncı sınıf öğrencisi Ahmet Kaya, Vezirköprü 1’inci, Samsun il 3’üncü, aynı yıl Vezirköprü´de yapılan yetenek yarışmasında 7’nci sınıf öğrencileri ilçe 1’incisi olmuştu. 2013 yılında ise TEOG sınavında Mustafa Bekdemir isimli öğrenci, ilçe birinciliği elde etmişti.