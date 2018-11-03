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Üvey baba ve oğlu gençleri zehirleyemeden yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üvey baba-oğul olduğu öğrenilen şahısları "uyuşturucu ticareti " suçundan gözaltına alarak adliyeye sevk etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üvey baba-oğul olduğu öğrenilen şahısları "uyuşturucu ticareti " suçundan gözaltına alarak adliyeye sevk etti.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Diyarbakır'dan Samsun ve Amasya'ya kargo ile uyuşturucu gönderildiği bilgisini aldı. Söz konusu kargo firması ile bağlantıya geçildi. Narkotik ekipleri Amasya'ya Samsun'dan bir ekip gönderdi. Amasya'da ve Samsun'daki kargo şirketinde yapılan aramada söz konusu kargo ile gelen paketler içinde toplam 3 bin 304 adet uyuşturucu özelliği bulunan kapsül haplar ele geçti. Olayla ilgili üvey baba İlker V. Amasya'da, Onurcan A. ise Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı.


Üvey baba-oğul olduğu öğrenilen şahıslar Narkotik Şubesindeki sorgularının ardından "uyuşturucu ticareti " suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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