Uyanık: “Alt yapıya önem vermeyen hiçbir kulüp ayakta kalamaz”

Alt yapıya önem vermeyen hiçbir kulüp ayakta kalamaz” dedi.

Kulüp Başkanı İsmail Uyanık, özel bir okulun düzenlediği seminere katılarak öğrencilerin sorularını cevapladı. Uyanık, “Spor hayatın bir uyarlamasıdır. Spor yapan insan kötü alışkanlıklardan uzak durur. Sağlıklı bir bünyesi olur. Kendine olan özgüveni artar. Her öğrenci bir spor dalı ile uğraşmalı” açıklamasında bulundu.

Samsunspor'un futbol branşı dışında başka branşlarda şu anda bir faaliyet göstermeyeceğini belirten Başkan İsmail Uyanık, “Endüstriyel futbol, basketbol, voleybol bugün hepsi maddi altyapısı olmadan ciddi maddi külfet getiren şeylerdir. Şu anda Yılport Samsunspor sadece futbolda faaliyet gösteriyor. Şu aşamada önümüzdeki kısa dönemde Yılport Samsunspor'un ikinci bir salon spor branşında faaliyet göstermesi mümkün değil” diye konuştu.

Eski stadyumda Yılport Samsunspor'un hatıralarını yaşatmak için Ankara'da görüşmeler yapacağını ifade eden Başkan İsmail Uyanık, “Eski statta hepimizin birçok anıları var. Özellikle genç nesil sosyal medyayı çok efektif kullanıyor. Kulüp olarak eski stadın yıkıldığı yerde yapılacak olan düzenlemede Yılport Samsunspor'un hatıralarını devam ettirecek, sergilenmesini sağlayacak bir oluşum için bu hafta Salı günü Ankara'da olacak olan Yılport Samsunspor Yönetim Kurulu bu iş ile yetkili Samsun milletvekillerinden randevu aldı. O stattan bir hatıra kalsın diye bir konuşma yapılacak. Şahsi fikrimi soracaksınız, ben o kadar çok önemsemiyorum. Ben o stadın içerisindeki insanlarla yaşanmış hatıraları ortaya koyan, yaşayan canlı insanların ve o zihniyetin devamından yanayım. Yoksa oradaki beton tek başına bir şey ifade etmiyor. Atatürk'ün bir lafı var; ‘Büyük liderle matem gerekmez, onların fikirlerini yaşatmak ve saygı gerektirir.' Takım 2. Lig'de 35 bin kişilik stat var. Takım 3. Lig'e gidiyor, Samsunspor halen 1989'daki o matemimiz ile anmamızın dışında Samsunspor'u daha önemli bir yere getirememişiz” şeklinde konuştu.

Alt yapıya çok fazla önem verdiklerinin altını çizen Başkan İsmail Uyanık, “Takıma sahip çıkmak için küme düşeceğini hiç öngörmüyordum. Bende 13 senelik bir kulüp başkanlığından sonra ayrı bir dünyaya geçiş yapmıştım. Ben de Samsunspor küme düşmeseydi gelmeyecektim. Kendime göre planlarım vardı. Samsunspor defterini bir şekilde kapatmıştım. Bir hayalim vardı, oda Samsunspor'u şirketleştirmekti. Eski futbolcular üzerinden arkada pasif görevlerde bir şekilde yer almak gibi bir düşüncem vardı. Ama o şartlar uygun hale gelmemişti. Küme düşmeseydi yine kendi şartlarımın oluşmasını bekleyecektim. Düştüğü için Yüksel Yıldırım ve İsmail Uyanık olarak daha fazla bekle şansımızın olmadığını, biraz daha beklersek ortada Samsunspor diye bir şeyin kalmayacağını düşünerek görev başına geldik. Alt yapı Samsunspor'un ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için biran evvel düzeltilmesi ve işlevliğinin kazandırılması gereken en önemli amacımız. Buna mecburuz. Önceden Samsunspor'un başarılı döneminde takımda alt yapıdan yüzde 70 oyuncu vardı. Biz bu yüzdeyi yakalayamazsak üst liglerde tutunma şansımız yok. Alt yapımız ile daha ucuz maliyetlerle daha da başarılı olabilmemiz için mutlaka altyapımızı eski günlere hatta daha da iyi günlere getirme mecburiyetimiz var. Alt yapısız bir Samsunspor mümkün değil. Ekonomisini denk getiremeyen hiçbir kurum uzun vadede ayakta kalamaz. Ekonomisini denk getirmenin yegane yolu da kendi üretimini kendi yapmaktır. Alt yapıya önem vermeyen, yetiştiremeyen hiçbir kulüp ayakta kalamaz. Samsunspor'un sloganı budur” ifadelerini kullandı.

Bir öğretmenin koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, Anadolu takımlarının genellikle ligde iniş çıkışlı grafik çizdiğini, Avrupa'da başarı gösteremediklerini belirterek bunun sebebini sordu. Başkan İsmail Uyanık'da kendisine, “Sıkıntı ekonomik sebeplerden dolayı, çarpık dernekler statüsünden dolayı Anadolu kulüpleri süreklilik sağlayamadılar. Kurumsal bir hafıza olmadı. Ancak şirketleşerek başarılı olmak yoluna yavaş yavaş gideceğiz. İleriki günlerde de Samsunspor'u da bu başarılı kulvarlarda göreceğiz. Ama bende size bir Galatasaraylı olarak soruyorum. Bu ülkenin bütün kaynaklarını, bütün imtiyazlarını, devletin bütün kıyakçılıklarını aldığınız halde Avrupa'da senelerdir ilk turda elendiğiniz halde nasıl halen ısrarla ‘Galatasaraylıyım' diyorsunuz” diye cevap verdi.