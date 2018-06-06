Dr. Sait Bilgiç’i makamında ziyaret etti. Uyanık, alt yapıyı güçlendirmek için OMÜ ile işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Ziyarette; Genele Sekreter Doç. Dr. Menderes Kabadayı, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil ve öğretim üyesi Doç. Dr. Özgür Bostancı da hazır bulundu.

"Alt yapıyı güçlendirmek için OMÜ ile işbirliğinde olmak istiyoruz"

Fikir alışverişi ve görüşlerin sunulduğu ziyarette konuşan Başkan İsmail Uyanık, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) Samsun’un kültürel ayağı olduğuna dikkat çekerek, “Spor bilimi çok hızlı ilerliyor. Bu nedenle sizin desteğinize ve bilginize ihtiyacımız var. Ayrıca bizim öncelikli amacımız alt yapıyı güçlendirmek ve yetiştirmek. Bu konuda da OMÜ ile iş birliğinde olmak istiyoruz. Çünkü alt yapı için uzmanlara ihtiyaç var. Çocuklarımızın doğru beslenmesi ve teknik anlamda iyi yetişmesi için OMÜ’nün öngörüsü, ciddiyeti ve saygınlığı bize çok şey katacaktır. Bu sayede, fiziki anlamda büyük bir potansiyel taşıyan Karadeniz’deki sporcu göçünün de önüne geçebiliriz” dedi.

"Varlığınız Samsun’a güç katıyor"

Rektör Sait Bilgiç ise Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık’a yeni görevinde başarılar dileyerek OMÜ olarak Samsunspor’a her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Samsunspor gibi bir marka değerine Samsun’un çok ihtiyacı olduğunu belirten Rektör Bilgiç, "Varlığınız Samsun’a güç katıyor. Alt yapının güçlenmesi için de üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Ayrıca alt yapıyı güçlendirmek, Samsunspor’un ileride yaşayabileceği sıkıntıların da önüne geçecektir" diye konuştu.