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05 Haziran 2018 17:11

Uyanık: “Başkan Tok’un desteği yadsınamaz”

Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’u makamında ziyaret etti.

Uyanık: “Başkan Tok’un desteği yadsınamaz”

05 Haziran 2018 17:11


İlkadım Hizmet Binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Erdoğan Tok, Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Samimi bir sohbet ortamında geçen buluşmada Samsunspor’un geleceği üzerine sohbet edildi.



“Başkan Tok’un desteği yadsınamaz”


Samsunspor’un zor günlerden geçtiği günlerde İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok’un gerek maddi gerek manevi desteğini esirgemediği kamuoyunca bilinen bir gerçek olduğunu belirten Uyanık, “İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok hepimizin ortak değeri olan Samsunsporumuza her şartta desteğini esirgemeyen başarılı başkanlarımızdan biridir. Bundan sonra ki süreçte de Başkanımız Erdoğan Tok ile şehrimiz adına sevinçli günler yaşayacağımıza hiç şüphemiz yok. Bizleri ağırlayan İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim” diye konuştu.



“Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi yine özveri ile çalışacağına inancımız tam”


Samsunspor Başkanlığına 13 yıl aradan sonra tekrar seçilen İsmail Uyanık ve ekibine başarılar dileyen Başkan Erdoğan Tok, “Yeni başkanımız ve ekibini belediyemizde ağırlamaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz. Samsunspor adına başarılı işlere imza atmış İsmail Başkanı yeniden köklü kulübümüzün başında görmek sevindirici. Hepimizin ortak değeri Samsun sporumuzu yeniden hak ettiği yerlere getireceğine inancımız tam. Bizler de bu şehrin en büyük ve önemli marka değeri ve sevdası olan Samsunsporumuz için geçmişte olduğu gibi gelecekte de ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.




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