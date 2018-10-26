Uygunsuz asansör ve diğer ürünlere ceza yağdı

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Türkiye genelinde 2018 yılının ilk 9 ayında asansör ve diğer ürünlerin denetiminde 47 bin 965 farklı marka ve modelde ürüne denetim uygulandığını, bu ürünlerin 11 bin 977'sinin uygunsuz bulunduğunu, uygunsuz bulunan ürünler arasında insan sağlığı can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan 72 ürünün piyasaya arzının yasaklandığını ve tespit edilen uygunsuzluklar için toplam 727 milyon 630 bin 203 TL idari para cezası uygulandığını söyledi.

Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü “Ürün Güvenliği Haftası” dolayısıyla Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği A Tipi Muayene Kuruluşu Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar ile Güvenli Asansör kullanımı konulu toplantı düzenledi. Samsun Valiliği Toplantı Salonunda yapılan toplantıya çok sayıda mühendis ve asansör sektörünün temsilcileri katıldı. Toplantının başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Şube Müdürü İlyas Menderes Büyüklü ile Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürü Aycan Türkel, sunum gerçekleştirdi.

Sunumlarından ardından konuşan Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, “Vatandaşlarımızın günlük hayatta kullandığı asansörlerden elektrikli ev aletlerine, gaza yakan cihazlarda otomotiv aksam ve parçalarına kadar ürünler ile profesyonel maksatla sanayi üretiminde kullanılan makine, sınai gaz tüpleri gibi birçok ürünün piyasadaki denetimleri bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) olarak adlandırılan denetim faaliyetleri ile piyasaya arz edilen ürünlerin güvenli olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede bakanlığımızın 81 ildeki müdürlüklerimiz ve 800'ü aşkın denetçimiz ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için çalışmaktayız. Bakanlık olarak güvenli bir piyasa oluşturmayı ve güvenli bir piyasa ortamında vatandaşlarımızı yüksek standartlı ürünlerle buluşturmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede 2018 yılının ilk 9 ayında ülke genelinde 47 bin 965 farklı marka ve modelde ürün denetlenmiş olup, bu ürünlerin 11 bin 977 adedi uygunsuz bulunmuştur. Uygunsuz bulunan ürünler arasında insan sağlığı can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan 72 ürünün piyasaya arzı yasaklanmış ve bu ürünlerden piyasaya arz edilenlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Yine bu süreçte tespit edilen uygunsuzluklar için toplam 727 milyon 630 bin 203 TL idari para cezası uygulandı. Aynı dönemde Samsun'da 573 adet ürün denetimi yapılmış olup, bunların 264 adedi uygunsuz olduğu için düzeltilmesi için süre verilmiş ve düzeltilmeyen ürünler için 57 bin 149 TL idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlığımız performans değerlendirmesinde ilimiz denetim alanında Türkiye'de ilk 5 il arasında yer almıştır” dedi.