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30 Ağustos 2018 11:16

Uykusuzluk problemine çözüm

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç.

Uykusuzluk problemine çözüm

30 Ağustos 2018 11:16

Dr. Erdal Seren, uyku test cihazı ile bir günde, kişinin uykusuzluğunun temelinde yatan sorunun ortaya çıkarılabildiğini söyledi.


Uykusuzluğun, çeşitli sağlık sorunlarından, beslenme alışkanlığına kadar birçok faktörden ortaya çıkabildiğini belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, "İnsanlar uykusunun olmasına rağmen bir türlü uyuyamadığından şikâyetçidir. Bu sorun kişinin günlük ev ve çalışma hayatını da olumsuz etkilemektedir. Siz de uykusuzluk problemi yaşıyorsanız sorunun kaynağı için mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene olmanız gerekmektedir. Bu muayene de uygulanan uyku test cihazı ile bir günde sonuç alabilir, kişinin uykusuzluğunun temelinde yatan sorunun ortaya çıkarabilir” dedi.


Doç. Dr. Erdal Seren şu bilgileri verdi:


“Uyku tetkiki ya da bizimde dediğimiz tabirle polisomnografi, uyku apnesinin tanısında kullanılan gece boyunca yapılan bir uyku testidir. Bu uyku testinde birçok parametreye bakılır. Beyin dalgaları, nabız, kalp hızı, kalp ritmi, kan oksijen düzeyi, çene hareketleri ve solunum hızı gibi parametrelerin başlıca yapıldığı bir uyku testidir. Teste göre dakikadaki solunum durmasına bakılır. Kalp ritim bozukluğu uyku esnasında ne durumdadır ona bakılır. Santral apnesi mi yoksa tıkayıcı apnemi ona bakılır. Uyku nefes durmasını ve uykunun hangi periyodunda olduğuna bakılır. Bir de kendimizin uyguladığı tarama testi dediğimiz tarama şekli olan polisomnografi var. Gece boyunca ne kadar uykuda nefesimizin durduğunu ölçen daha pratik uyku testleri vardır. Kalpteki holter gibi hastaya küçük taşıyıcı şekilde cihaz takılarak buradaki nefes durma sayısını gösteren polisomnografi cihazımız vardır. Bu cihazın sonucuna göre uykudaki tıkanıklığı bize daha objektif şekilde göstermekte bunun sonucunda doğru tedavi uygulanmaktadır."




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