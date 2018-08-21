Uyuşturucu hapla yakalanan genç tutuklandı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Havuz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, şüphe üzerine elinde poşet ile yürüyen 19 yaşındaki Barış A.’nın üzerinde ve elindeki poşet içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada poşet içinde 448 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan Gerica isimli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Barış A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Sorgulamasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Barış A., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.