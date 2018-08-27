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27 Ağustos 2018 17:35

Uyuşturucu hapla yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da polisi fark edince elindeki uyuşturucu özelliği bulunan hapı atıp kaçmak isterken yakalanan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu hapla yakalanan genç tutuklandı

27 Ağustos 2018 17:35


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Ümraniye Sokak ile Muradiye Sokak kesiştiği yerde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphe ettikleri 3 şahsı kontrol etmek istediği esnada bu şahıslardan H.A.(19) kaçarken yere attığı siyah poşet içerisinden toplam 210 adet Gerica uyuşturucu hap ele geçirildi. H.A. kovalama sonucu yakalanarak gözaltına alındı ve üzerinde de 1 adet amaç dışı bıçak elde edildi.


Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen H.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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