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04 Eylül 2018 17:22

Uyuşturucu hapla yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu hapla yakalanan genç tutuklandı

04 Eylül 2018 17:22


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar sonucu bir iş yerinde ve Ogün S.’nin (21) üst aramasında toplam 138 kapsül uyuşturucu özelliği bulunan ’Pelica’ adlı hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ogün S., ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ogün S., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




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