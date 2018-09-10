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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 plakalı otomobil ile uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Sefa A. Ş. isimli şahsın yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar esnasında araç Atakum ilçesi Yalı Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan Sefa A.Ş., E. İ., S.Ö. ve D.S. isimli bayanlar ve araçta yapılan aramada S.Ö. isimli bayanın çantasında 3 adet, araç içerisinde ise 2 ayrı parça halinde 182 adet extacy hap elde edildi. Sefa A.Ş.'nin üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 600 liraya el konuldu.


İfadesi alınan 3 kadın hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapılıp savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Sefa A.Ş. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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