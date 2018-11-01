Uyuşturucu haplarla yakalandı

Samsun'da uyuşturucu haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları K.B.'nin (21) üzerinde yaptıkları aramada 164 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza kapsül halinde hap ele geçirdi. K.B. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik ekipleri K.B.'nin evinde yaptıkları aramada aynı haptan 227 adet daha ele geçirdi.

Polisteki sorgusu tamamlanan K.B., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.