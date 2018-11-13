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Uyuşturucu haplarla yakalandı

Samsun’da uyuşturucu haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu haplarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi elde edilen M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. M.K.'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde etkisi olan bin 190 kapsül sentetik ecza kapsül hap ve 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.K. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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