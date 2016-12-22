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22 Aralık 2016 16:56

Uyuşturucu ile yakalanan genç tutuklandı

Uyuşturucu ile yakalanan genç tutuklandı

22 Aralık 2016 16:56

Samsun’da uyuşturucu ile yakalanan genç çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda 19 yaşındaki S.A.’yı takibe aldı. Bir kişiye uyuşturucu sattığı tespit edilen S.A., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. S.A.’nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 6 gram bonzai ele geçti. S.A.’nın evinde yapılan aramada evin içinde 5 gram evin dışına atılmış paket içinde ise 10 gram, apartman girişindeki posta kutusunda ise 11 gram daha bonzai ele geçti.
Evin dışında ele geçen 10 gram bonzaiyi S.A.’nın annesinin attığı iddia edildi. Anne C.A.(45) polise verdiği ifadede evin dışına attığı bonzaiyi kekik zannederek attığını söyledi. İfadesi alınan C.A. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, polisteki sorgusu tamamlanan S.A. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.



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