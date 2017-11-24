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24 Kasım 2017 12:36

Uyuşturucu ile yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ile yakalanan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ile yakalanan genç tutuklandı

24 Kasım 2017 12:36


Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yaptıkları aramada 112 adet ecstasy uyuşturucu hap, 29 adet çeşitli ebatlarda kırık ecstasy, 2,16 gram toz haline getirilmiş ecstasy, 4,2 gram bonzai ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı.


İfadesi alınan 3 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen 19 yaşındaki E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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