Uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

İstanbul'dan Samsun'un Bafra ilçesine uyuşturucu madde getirirken Yakakent ilçesinde polis tarafından yakalanan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Bafra'ya uyuşturucu madde getiren R.D., C.D., Y.E.S., S.D., G.B. ve B.C.K. isimli şahıslar bulunduğu otomobili Yakakent ilçesinde durdurup yaptığı aramada 550 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmişti. Olayla ilişkisi bulunduğu iddia edilen A.C.D. de Bafra'da gözaltına alınmıştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen C.D., Y.E.C., S.D., G.B., B.C.K. ve A.C.D. tutuklanarak Bafra T Tipi Cezaevine gönderildi. R.D. ise adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.