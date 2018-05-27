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27 Mayıs 2018 22:03

Uyuşturucu satarken yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu satarken polis tarafından suçüstü yakalanan genç mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu satarken yakalanan genç tutuklandı

27 Mayıs 2018 22:03


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan Yunus E.B.’yi (23) takibe aldı. Ara sokaklarda şüpheli ile temas kurup ayrılan bir kullanıcıdan 1 adet ecstasy hap elde edildi. Narkotik polisinin devam eden takip çalışmalarında Yunus E.B. ile Volkan B.’nin buluştuğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, Volkan B.’nin üzerinde 1 adet, Yunus E.B.’nin üzerinde ise 8 adet ecstasy hap ele geçirildi. Zanlılardan Volkan B. ifadesi alınıp savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, Yunus E.B. ise "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren Yunus E.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.




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