Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 19:11

Uyuşturucu tacirleri ’Ece’ye takıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda narkotik dedektif köpeği ’Ece’, 9 bin 400 adet ecstasy ile 185 gram skank maddesini tespit etti.

Uyuşturucu tacirleri ’Ece’ye takıldı

18 Kasım 2017 19:11


Edinilen bilgiye göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu getirilip piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine Ankara yolunda takibe başladı. Takip sonucu yapılan operasyonda G.U. ve S.R. isimli şüphelilerin bulunduğu 34 plakalı otomobilde narkotik köpeği ’Ece’nin de katılımı ile yapılan aramada arka bagaj döşeme içerisine ve ön torpido arkasına gizlenmiş 9 bin 400 adet ecstasy ile 185 gram skank maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili G.U. ve S.R. gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorguları tamamlanan 2 kişi uyuşturucu ticareti suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
21
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    21°C
  • Salı
    Yağmurlu
    15°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    15°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç