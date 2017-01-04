Uyuşturucu ticareti iddiasına tutuklama

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi de savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen E.E.Ü.’yü (27) takibe aldı ve söz konusu genci bir miktar bonzai ile yakaladı. Olayla ilgili T.E.(24) de yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren T.E. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye ifade veren E.E.Ü. ise tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.