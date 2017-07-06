Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 14:17

Uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ev baskınında, esrar sattığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

06 Temmuz 2017 14:17


Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde uyuşturucu sattığı iddia edilen Zeki A. (33) isimli şüpheliyi takibe aldı. Ekiplerin takibi sonucu uyuşturucu madde sattığı iddia edilen Zeki A.’nın evine baskın düzenlendi. Yapılan operasyonda şüphelinin evinde, 1660 gram esrar ile ayrıca uyuşturucu madde kullanımı için hazırlanmış düzenek ve kullanıma hazır 6 paket esrar maddesi ele geçirildi.


Ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve daha sonra Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli Zeki A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Hafis Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    27°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:41
  • Güneş :05:01
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:18
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!