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22 Haziran 2018 12:34

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs adliyede

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 kişi polisin takibi sonucu gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs adliyede

22 Haziran 2018 12:34


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışma sonucu Mert Ç.’nin bir kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti. Mert Ç.’nin yanından ayrılan uyuşturucu kullanıcısından 0,20 gram bonzai ele geçirilirken, zanlı polis ekiplerinden kaçmaya başladı. Kaçarken elindeki uyuşturucu maddesini döken şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlının yere döktüğü bir miktar bonzai de ele geçirildi. Sorgusu tamamlanan Mert Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.




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