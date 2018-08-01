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01 Ağustos 2018 14:07

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs adliyede

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs adliyede

01 Ağustos 2018 14:07

Zanlı ’uyuşturucu ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri çalışmalarda 1 şüpheliden bir miktar bonzai ele geçirdi. Söz konu şahsa bonzai sattığı tespit edilen R.Y., Hasköy Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. H.Y. ile birlikte 24,5 gram bonzai de ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan H.Y., ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.




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