Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 15:06

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

Samsun’da araç kiralayarak uyuşturucu madde satışı yapacağı bilgisi alan polis ekipleri bir şahsı takibe aldı.

Uyuşturucu ticareti yapan şahıs tutuklandı

28 Haziran 2018 15:06

Zanlı kokain, esrar, skunk adlı uyuşturucu madde ve silahla yakalanarak tutuklandı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülent Ö. (40) adlı şahsın araç kiralayarak Samsun’da uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisine ulaştı. Bülent Ö.’nün kiraladığı otomobil narkotik polisinin takibi sonucu 30 Ağustos Caddesi üzerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 14,34 gram kokain, 2 paket halinde 5,19 gram skunk maddesi, 1 adet 7,65 milimetre çaplı ruhsatsız tabanca, 10 adet 7,65 milimetre çaplı tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili Bülent Ö. gözaltına alındı. Olayın ardından zanlının Selahiye Mahallesindeki ikametinde yapılan aramada 10,33 gram kokain, 337,5 gram skunk, 0,89 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet 9 milimetre çaplı ve 25 adet 7,65 milimetre çaplı olmak üzere 29 adet dolu tabanca mermisi ele geçirildi.


Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Bülent Ö., ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Bülent Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç