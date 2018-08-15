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15 Ağustos 2018 17:18

Uyuşturucu ticareti zanlısı 5 kişi adliyede

Samsun’da uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti zanlısı 5 kişi adliyede

15 Ağustos 2018 17:18


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen Birol K., yakın takibe alındı. Erdal B. isimli şahsın evinde ikamet ettiği öğrenilen ve sürekli evin bodrumuna inip çıktığı tespit edilen şüpheli, ekipler tarafından fark edilerek kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerine yapılan aramada, 8,5 gram bonzai ele geçirildi. Bodrumda yapılan aramalarda ise toplam 850 gram bonzai elde edildi. Şüpheli Birol K. ile birlikte ev sahibi Erdal B. de gözaltına alındı.


Öte yandan, operasyonu genişleten ekipler, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen Emin Ç., Benfur B. ve Uğur V. isimli şüphelileri de yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.




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