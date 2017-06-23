Uyuşturucu ticaretinden 4 kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi ile Derebahçe Mahallesi’nde bonzai ve esrar sattıkları ileri sürülen C.M.(39), M.T.(31), B.İ.(24), İ.K.(35), M.Ö.(40), E.S.(39) ve C.Ö.’yü (44) gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 7 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.M., Ö.H., M.T. ve B.İ. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.Ö., E.S. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.