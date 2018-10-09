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Uyuşturucu ticaretinden adli kontrol

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda bir iş yerinden çıkan şahsın üzerinde yaptığı aramada 2 paket halinde 6,60 gram esrar maddesi ele geçirdi. Söz konu esrarı sattığı tespit edilen iş yerinde bulunan H.K., gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.K., 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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