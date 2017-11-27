Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz’da Samsun’un Tekkeköy ve İlkadım ilçesi Kışla ve Yaşardoğu Mahallesi’nde torbacılara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 759 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirmiş ve olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına almıştı.

Söz konusu kişilere İstanbul’dan uyuşturucu gönderdiği iddia edilen ve olayla ilgili arandığı ileri sürülen A.A. (33) gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.