Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 15:31

Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu gönderdiği iddia edilen bir kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

27 Kasım 2017 15:31


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Temmuz’da Samsun’un Tekkeköy ve İlkadım ilçesi Kışla ve Yaşardoğu Mahallesi’nde torbacılara yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bin 759 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirmiş ve olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına almıştı.


Söz konusu kişilere İstanbul’dan uyuşturucu gönderdiği iddia edilen ve olayla ilgili arandığı ileri sürülen A.A. (33) gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
16
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Hafis Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    19°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç