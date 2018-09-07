Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip sonucu bir kişinin üzerinde peçeteye sarılı bir miktar bonzai ele geçti. Şahıs ifadesinde uyuşturucu maddeyi ücret karşılığında Esentepe Parkı’nda Necati C.A.’dan aldığını söyledi. Olayın devamında Esentepe Parkı’nda üzerinde peçeteye sarılı vaziyette bir miktar bonzai daha ele geçirildi ve Necati C.A.(23) yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Necati C.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.