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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiden 0,60 gram bonzai ele geçirdi. Söz konusu şahıs bonzaiyi T.A.'dan satın aldığını söyledi. Narkotik polisi T.A.'yı da gözaltına aldı. T.A.'nın evinde yapılan aramada 1,29 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Polisteki sorgusu tamamlanan T.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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