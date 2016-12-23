Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 14:20

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs beraat etti

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan şahıs beraat etti

23 Aralık 2016 14:20

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı davanın ilk duruşmasında beraat etti.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda M.Ş.’yi (27) takibe aldı ve söz konusu genci yakaladı. M.Ş.’nin üzerinde yapılan aramada fişek diye tabir edilen 3 paket yaklaşık 10 gram esrar ve 1 adet extacy uyuşturucu hap ele geçti. Gözaltına alınan M.Ş., 4 Kasım günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında uyuşturucu ticareti suçundan Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan M.Ş., bugün hakim karşısına çıktı. M.Ş. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben uyuşturucu kullanıyorum. Ancak, bırakmaya karar verdim. Kimseye uyuşturucu satmadım. Benden uyuşturucu satın aldığına dair polise ifade veren arkadaşım C.C.’ye de uyuşturucu satmadım. Uyuşturucu o bulursa birlikte içeriz, ben bulursam birlikte içeriz. Ancak uyuşturucu satmadım, suçsuzum" dedi.
Daha önce poliste 20 liraya M.Ş.’den uyuşturucu satın aldığına dair ifade veren C.C. ise mahkemede tanık olarak verdiği ifadede bu ifadesini kabul etmedi.
Mahkeme heyeti M.Ş.’yi kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine ve tahliyesine karar verdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    7°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç