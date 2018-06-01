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01 Haziran 2018 19:26

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

01 Haziran 2018 19:26


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet A.K.’nin berber dükkanında uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Narkotik ekipleri Mehmet A.K.’yi takibe aldı ve fiziki temas kurduğu 2 kişinin üzerinde yaptıkları aramada 1 paket bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Mehmet A.K.’den 4 parça halinde 4,26 gram bonzai ve 3 adet refapen hap ele geçti.


Emniyette sorgulanan Mehmet A.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mehmet A.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.




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