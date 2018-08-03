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03 Ağustos 2018 13:57

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen ve polisler tarafından yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

03 Ağustos 2018 13:57


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi’nde 5 kişiye uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen Soner Y. isimli şüpheli yakın takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın üst aramasında 32,42 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Samsun Adliyesine sevk edilen Soner Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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