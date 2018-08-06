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06 Ağustos 2018 15:14

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

06 Ağustos 2018 15:14


Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Atakum ilçesi Yenimahalle’de yapılan çalışmalarda, 1 kişiye uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen Abullah Ç., sıkı takibe alındı. Yapılan takip sonucunda yakalanarak gözaltına alınan Abdullah Ç.’nin evinde yapılan aramalarda 33 parça halinde satışa hazır toplam 19,93 gram uyuşturucu madde, 3 paket halinde toplam 13,55 gram esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan şeffaf eldiven, 1 adet makas, 1 adet yarısı içilmiş esrarlı sigara, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan düzenek ile kağıt parçaları ele geçirildi.


Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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