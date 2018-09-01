Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda bir ikamet içinde uyuşturucu içildiğini tespit etti ve söz konusu eve operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen Burak Y., Furkan K., Barış Ç., Burak Ö., Murat E. ve yaşı 18’den küçük olan D.E. yakalanarak gözaltına alındı. Evde ve şahıslar üzerinde yapılan aramada şahısların üstlerinde skunk maddesi adlı uyuşturuculu sigara, alüminyum folyoya sarılı 0,80 gram skunk maddesi, alüminyum folyoya sarılı 0,89 gram skunk maddesi ikamette içerisinde yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan makas, 1 adet uyuşturucu sarımında kullanılan alüminyum folyo rulosu, 1 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan bong aparat, 62 adet boş kilitli poşet, satışa hazır her biri yaklaşık 1 gram olan 15 paket alüminyum folyoya sarılı skunk maddesi, satışa hazır her biri yaklaşık 1 gram olan 18 paket kilitli poşete konulmuş skunk maddesi, şeffaf poşet içerisinde 9,80 gram skunk maddesi, 2 kilitli poşet içerisinde 20 gram skunk maddesi ve 1 adet skunk maddeli sigara elde edildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 345 TL paraya el konuldu.

Olayla ilgili evde bulunan toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Furkan K., Barış Ç. ve Murat E. isimli şahıslar hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan yasal işlem yapılıp ifadeleri alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, yaşı küçük olan D.E. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İkamet sahibi Burak Y. ile ikamette geçici olarak bulunan Burak Ö. ise ’uyuşturucu ticareti’ suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Burak Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Burak Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.