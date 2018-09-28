Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde 2 şahıstan 3,50 gram ve 0,59 gram skank adlı uyuşturucu madde elde etti. Söz konusu şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 2 şahsa uyuşturucu maddeyi sattığı değerlendiren Ş.D.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 2 paket halinde 7,30 gram skank, 3 adet uyuşturucu özelliği olan kapsül hap, 3 paket halinde 166.79 gram skank maddesi, 30 gram esrar maddesi, 1 adet 9 mm çaplı tabanca ve 7 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.D. yakalanarak gözaltına alındı. Ş.D. ile bağlantılı olduğu ileri sürülen ve birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.Y. de yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Ş.D. ve A.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, A.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.