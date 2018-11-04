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Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişiden 0.15 gram bonzai ele geçirdi. Söz konusu şahıs uyuşturucu maddeyi 32 yaşındaki H.A.'dan satın aldığını söyledi. H.A.'nın evine baskın düzenleyen Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 2 paket içinde 0.12 ve 13.97 gram bonzai ve 3 adet ecstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. çıkardığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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