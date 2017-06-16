Uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda yaptıkları takip sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen U.C.A.(21), R.İ.(26) ve M.D.’nin (20) 2 kişiye bonzai sattığını tespit etti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Polis uyuşturucu satın alan 2 kişiden 1’en paket bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların bulundukları yerde taşın altına gizlenmiş 10 gram daha bonzai ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanmaları tamamlanan U.C.A., R.İ. ve M.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren U.C.A ve R.İ., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.D. ile mahkemece serbest bırakıldı.