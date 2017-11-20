Uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Alparslan Bulvarı Şehit Ömer Halisdemir Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine parkta bulunan Y.Ö.(36), E.A.(30) ve E.B.’nin (23) üzerilerinde arama yapmak istedi. Y.Ö. bu sırada yere paket attı. Pakette yapılan aramada 82 adet ecstasy, uyuşturucu hap ve 1 paket bonzai ele geçti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan Y.Ö., E.A. ve E.B., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine

sevk edildi.