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06 Ocak 2017 17:41

Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Uyuşturucu ticaretine tutuklama

06 Ocak 2017 17:41

Samsun’da içinde bulunduğu otomobilde bir kişiye uyuşturucu sattığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Araçta bulunan bir kişinin üzerinde 2 paket bonzai ele geçti. Söz konusu şahıs bonzaiyi aynı araçta bulunan M.Y.’den (28) satın aldığını itiraf etti.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.



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