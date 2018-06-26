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26 Haziran 2018 18:25

Uyuşturucudan gözaltına alınan aileden 1 kişi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan aileden 1 kişi tutuklanırken, baba ile diğer oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucudan gözaltına alınan aileden 1 kişi tutuklandı

26 Haziran 2018 18:25


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, baba Ü.A. ile oğulları F.A. ve V.A.’nın birlikte uyuşturucu ticareti yaptıklarının ve ormanlık alanda dişi Hint keneviri yetiştirdiklerinin bilgisini alarak söz konusu ailenin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada baba ve oğullarına ait tarlada 24 kök dişi Hint keneviri bitkisi ve ahırda 200 gram esrar maddesi ile evlerinde 50 adet 9 mm çaplı tabanca mermisi ele geçirildi. Söz konusu şahısların evlerinin 300 metre ilerisinde ise kendi ikametlerinden sulama amacı ile hortum çekilmiş halde boş arazide 300 kök dişi Hint keneviri ile 13 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınarak Narkotik Şube Müdürlüğünde sorgulanan baba Ü.A. ile oğulları F.A. ve V.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, baba Ü.A. ile diğer oğlu V.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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