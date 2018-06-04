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04 Haziran 2018 15:51

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da polise yakalanacağını anlayınca uyuşturucu paketlerini atıp kaçmak isteyen ve kovalama sonucu yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

04 Haziran 2018 15:51


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifakale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Muhammet O.T.’yi takibe aldı. Şüpheli, ekipleri fark edince kaçmaya başladı ve elinde bulunan poşeti bir inşaatın bahçesine attı. Kovalama sonucu yakalanan Muhammet O.T.’nin atmış olduğu poşette satışa hazır halde 19 paket skunk maddesi ile üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 905 lira para ele geçirildi. Zanlının yapılan araştırma sonucu hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlal suçlarından Asayiş Şubesince arandığı ve bu suçların bir kısmından toplam 6 yıl 5 ay kesilmiş cezasının bulunduğu ortaya çıktı.


Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan zanlı, "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaevine gönderildi.




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