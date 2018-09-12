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Uyuşturucuyu atıp kaçmak isteyen şüpheli yakalandı

Samsun’da jandarma ekiplerini fark edince içinde bulunduğu otomobilden dışarıya uyuşturucuyu atıp kaçmak isteyen şüpheli, kovalama sonucu yakalandı.

Samsun'da jandarma ekiplerini fark edince içinde bulunduğu otomobilden dışarıya uyuşturucuyu atıp kaçmak isteyen şüpheli, kovalama sonucu yakalandı.


Olay, Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol uygulaması yaptıkları sırada otomobildeki bir kişi dışarıya bir madde atıp kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde bulunan 29 yaşındaki Ü.K. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri araçtan atılan bir miktar uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Gözaltına alınan Ü.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren genç serbest bırakıldı.

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