Uz: "Hematolojik kanser tedavisinde çok önemli ilerlemeler sağlandı"

Dr. Burak Uz, son yıllarda hematolojik kanser tedavisinde çok önemli ilerlemeler sağlandığını belirterek, "Hematolojide çok sayıda yeni ilaç klinik çalışmalarda etkinliklerini gösterdi. Birçok yeni ilaç grubu da son yıllarda ruhsat aldı. Yeni ilaçlar arasında, etki tarzı çok ilginç olan hedef odaklı çeşitli ilaçlar da yer alıyor” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Hematoloji Bölümünden Doç. Dr. Burak Uz, kan kanserleri konusunda bilgi verdi. Hematolojide en sık görülen kanserlerin lenf düğümü kanseri olan lenfomalar olduğunu ifade eden Doç. Dr. Uz, “Bu hastalıkları hodgkin lenfoma ve hodgkin dışı lenfomalar olarak iki büyük gruba ayırıyoruz. Hodgkin dışı lenfomalar, çok sayıda, değişik biyolojisi ve süreçleri olan, tedavileri günümüzde tamamen farklılaşmış, özellikler kazanmış hastalıkların toplandıkları bir havuz oluşturuyor” dedi.

Sıklık açısından lenfomalardan sonra gelen hastalık da kemik iliğinde ve kemiklerde görülen multipl miyelom adlı hastalık olduğunun bilgisini veren Doç. Dr. Uz, ”Diğer sık görülen kan kanseri tipleri ise beyaz kan hücrelerinin lösemi denilen hastalıklarıdır. Bunları akut lösemiler (akut miyeloid lösemi ve akut lenfoblastik lösemi) ve kronik lösemiler (kronik miyeloid lösemi ve kronik lenfositik lösemi) diye farklı gruplara ayırıyoruz. Miyelodisplastik sendromda, daha çok yaşlı insanlarda görülen, kandaki hücre sayılarının azalması ile fark edilen hastalıklardır. Bir diğer grup ise miyeloproliferatif hastalıklar olup bu hastalıklar kendilerini genellikle kandaki hücre sayılarının artması ile gösterirler. Bunların yanında, kanser olmasa dahi çok ciddi olan hastalıklar da var, mesela aplastik anemi denilen, kemik iliğinin kan hücrelerini imal edememesinden kaynaklanan bir hastalık. Bağışıklık sistemini etkileyen kan hastalıkları da önemli hastalıklar arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Hematolojik kanserlerde son yıllarda çok önemli ilerlemeler sağlandığını da dile getiren Doç. Dr. Uz, “Bu gelişmeler, kan kanserlerinin biyolojik özelliklerini daha iyi anlamamızı, tanıdaki gelişmeleri ve tedavideki başarıyı kapsıyor. Hematolojide çok sayıda yeni ilaç klinik çalışmalarda etkinliklerini gösterdi. Birçok yeni ilaç grubu da son yıllarda ruhsat aldı. Yeni ilaçlar arasında, etki tarzı çok ilginç olan hedef odaklı çeşitli ilaçlar da yer alıyor” şeklinde konuştu.